У Перу у стародавньому місті археологи знайшли могилу із 25 скелетами. Більшість із них — жіночі

У Перу у ​​стародавньому місті Чан-Чан археологи виявили останки 25 людей. Тіла були в сидячому положенні та загорнуті в кілька шарів тканини, перший з яких був із бавовни, а другий — з рослинного матеріалу. Разом з ними в могилі виявили 50 керамічних виробів.

Про це повідомляє BBC.

Експерти вважають, що могила могла бути місцем поховання членів еліти доколумбової культури Чиму. Більшість останків належала молодим жінкам, причому всі були молодші 30 років.