Президентом Перу став колишній сільський учитель. Він обіцяв провести низку реформ і розпустити Конституційний суд

У Перу переможцем президентських виборів став колишній сільський учитель, представник ліворадикальної партії «Вільне Перу» Педро Кастільйо.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Кастільйо на виборах отримав 50,12% голосів, його конкурентка Кейко Фухіморі — представниця правопопулістської партії «Народна сила» і донька колишнього президента Перу Альберто Фухіморі, засудженого до 25 років за корупцію та організацію «ескадронів смерті», — отримала 49,87%. Розрив між ними у другому турі виборів, який відбувся 6 червня, становив лише 44 тисячі голосів.

Фухіморі намагалася оскаржити результати, через це оголошення переможця сталося лише тепер.

Кастільйо у молоді роки був членом організації самооборони селян, яка боролася з повстанцями, а у 2017 році очолював загальнонаціональний страйк вчителів. У разі своєї перемоги на виборах він обіцяв збільшити виділення коштів на охорону здоровʼя та освіту, взяти під контроль ЗМІ та розпустити Конституційний суд. Кастільйо також пропонував провести конституційну реформу в країні, реформувати пенсійну систему та націоналізувати газовидобувну галузь.