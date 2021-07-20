Президентом Перу став колишній сільський учитель. Він обіцяв провести низку реформ і розпустити Конституційний суд

У Перу переможцем президентських виборів став колишній сільський учитель, представник ліворадикальної партії «Вільне Перу» Педро Кастільйо.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Кастільйо на виборах отримав 50,12% голосів, його конкурентка Кейко Фухіморі — представниця правопопулістської партії «Народна сила» і донька колишнього президента Перу Альберто Фухіморі, засудженого до 25 років за корупцію та організацію «ескадронів смерті», — отримала 49,87%. Розрив між ними у другому турі виборів, який відбувся 6 червня, становив лише 44 тисячі голосів.
Фухіморі намагалася оскаржити результати, через це оголошення переможця сталося лише тепер.
Кастільйо у молоді роки був членом організації самооборони селян, яка боролася з повстанцями, а у 2017 році очолював загальнонаціональний страйк вчителів. У разі своєї перемоги на виборах він обіцяв збільшити виділення коштів на охорону здоровʼя та освіту, взяти під контроль ЗМІ та розпустити Конституційний суд. Кастільйо також пропонував провести конституційну реформу в країні, реформувати пенсійну систему та націоналізувати газовидобувну галузь.
- 9 листопада 2020 року Конгрес Перу оголосив імпічмент президенту Мартіну Віскаррі. Його звинуватили в отриманні відкатів на $640 тисяч від будівельних підрядників у часи, коли він був губернатором провінції Мокегуа у 2011—2014 роках. Наступного дня (10 листопада) тимчасовим президентом став спікер парламенту Мануель Меріно, але 16 листопада він подав у відставку.
- Третім президентом Перу за тиждень став депутат парламенту Франсіск Сагасті.
- Після відставки Віскаррі у країні почалась криза. Його прихильники виходили на вулицю та протестували проти імпічменту. У Лімі та інших містах протести переросли у зіткнення із силовиками. У результаті двоє демонстрантів загинули, а поліцію звинуватили у надмірній жорстокості.