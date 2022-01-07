Археологи нашли в Китае клановое кладбище, которому три тысячи лет

В Китае в провинции Хэнань археологи раскопали кладбище с гробницами богатого клана, которому 3 тысячи лет. Об этом сообщает Xinhua.

Вероятно, это кладбище принадлежало клану Се времен династии Шан. Археологи нашли 18 фундаментов зданий, 24 гробницы, четыре ямы для лошадей и колесниц, а также ряд невредимых реликвий, в том числе нефритовые и каменные предметы и изделия из бронзы с надписью «Ce».

«Эмблема клана Се появляется на многих бронзовых предметах, найденных на этом месте», — отметили археологи.