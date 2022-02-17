Бойовики знову обстріляли Станицю Луганську. У більшій частині селища немає світла

У Луганській області бойовики знов обстріляли селище міського типу Станиця Луганська. Обстріл почався у четвер, 17 лютого, приблизно о девʼятій вечора і тривав 15 хвилин.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

Через обстріл у більшій частині населеного пункту немає світла, горять два приватні будинки на перетині вулиць Ватутіна і Магістральної. Українська сторона направила запит на режим тиші — та сторона його підтвердила, зараз рятувальники їдуть гасити дома. Постраждалих немає.

Уранці 17 лютого бойовики вже обстрілювали Станицю Луганську і влучили у дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель.