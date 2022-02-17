Ізраїль з березня скасує COVID-паспорти

Уряд Ізраїлю вирішив не продовжувати термін дії COVID-паспортів. Їх припинять використовувати з 1 березня.

Про це пише The Jerusalem Post.

«Ми були першою країною, яка закрила свої кордони через «Омікрон», тому настав час поступово послаблювати [обмеження]. Наскільки я розумію, нам потрібно готуватися до швидкого зняття обмежень», — зазначив прем’єр-міністр Нафталі Беннет.

Водночас залишиться лише одна сфера, де потрібен буде швидкий тест на коронавірус — для входу до будинків для літніх людей.

Крім цього, в уряді планують обговорити проблему щодо того, що в Ізраїль не пускають багато дітей через суворі правила щодо вакцинації. Зокрема, зараз Ізраїль не пускає дітей старших за 1 рік без вакцинації або довідки про одужання. Але у всьому світі немає вакцини від коронавірусу, рекомендованої дітям молодшим за 5 років.