Израиль с марта отменит COVID-паспорта

Правительство Израиля решило не продлевать срок действия COVID-паспортов. Их перестанут использовать с 1 марта.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

«Мы были первой страной, которая закрыла свои границы из-за «Омикрона», поэтому пора постепенно ослаблять [ограничения]. Насколько я понимаю, нам нужно готовиться к быстрому снятию ограничений», — отметил премьер-министр Нафтали Беннет.

В то же время останется только одна сфера, где потребуется быстрый тест на коронавирус — для входа в дома престарелых.

Кроме этого, в правительстве планируют обсудить проблему того, что в Израиль не пускают много детей из-за строгих правил вакцинации. В частности, сейчас Израиль не пускает детей старше 1 года без вакцинации или выздоровления. Но во всем мире нет вакцины от коронавируса, рекомендованной детям младше 5 лет.