FT: Велика Британія має намір скасувати програму «золотих віз»

Велика Британія протягом кількох тижнів може скасувати програму видачі віз інвестора першого рівня (Tier 1), які дають право великим іноземним інвесторам отримати дозвіл на проживання. Здебільшого ці візи отримували російські і китайські мільйонери, такі як Роман Абрамович.
Про це пише The Financial Times.
Чиновники і наближені до міністра внутрішніх справ повідомили газеті, що вони домагаються скасування всієї програми. У самому МВС повідомили про перегляд програми. Це повʼязано із закликами зупинити потік «брудних грошей», зокрема російських, у рамках боротьби з відмиванням грошей на тлі кризи навколо України. Чиновники зазначили, що план щодо скасування віз вже у процесі розробки.
У 2015 та 2019 роках у програму вносили зміни. Охочі отримати «золоту візу» повинні підтвердити, що мають як мінімум £2 мільйони на два роки для інвестицій у Великій Британії, і пояснити походження капіталу. З 2019 року потрібно підтверджувати британський банківський рахунок.
- При цьому влада у 2018 році перевіряла близько 700 російських власників «золотих віз» на тлі отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Результати мають опублікувати до квітня. У тому ж році Британія зупиняла дію програми видачі віз Tier 1.
- З вересня 2020 року до вересня 2021 року уряд Великої Британії видав 798 «золотих віз», з яких 82 отримали росіяни, а 210 китайці.