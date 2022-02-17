У Гонконгу все населення протестують на коронавірус

У Гонконгу на коронавірус протестують все населення — близько 7,5 мільйона людей.

Про це пише Bloomberg.

Старт масового тестування має розпочатися у березні, оскільки на той час прогнозується спад хвилі заражень. За останній тиждень середній показник виявлених хворих не перевищує 1 тисячу людей, але влада материкового Китаю наполягає на підході Covid Zero.

Тестування будуть проводитись за сприяння фахівців з материкового Китаю. Для цього фургони вакцинації переобладнують у мобільні пункти тестування. Кампанію планують завершити за кілька тижнів. За добу хочуть тестувати по 1 млн людей. Жителям Гонконгу доведеться здати три аналізи.

Як пише Sing Tao Daily, для мотивації влада розглядає запровадження системи штрафів. Попередньо, відмовникам може загрожувати штраф у $1 280.