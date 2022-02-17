У Гонконгу все населення протестують на коронавірус

У Гонконгу на коронавірус протестують все населення — близько 7,5 мільйона людей.
Про це пише Bloomberg.
Старт масового тестування має розпочатися у березні, оскільки на той час прогнозується спад хвилі заражень. За останній тиждень середній показник виявлених хворих не перевищує 1 тисячу людей, але влада материкового Китаю наполягає на підході Covid Zero.
Тестування будуть проводитись за сприяння фахівців з материкового Китаю. Для цього фургони вакцинації переобладнують у мобільні пункти тестування. Кампанію планують завершити за кілька тижнів. За добу хочуть тестувати по 1 млн людей. Жителям Гонконгу доведеться здати три аналізи.
Як пише Sing Tao Daily, для мотивації влада розглядає запровадження системи штрафів. Попередньо, відмовникам може загрожувати штраф у $1 280.
- Китай проводить активну кампанію з «викорінення» коронавірусу. Влада практикує введення жорсткого локдауну навіть за низьких показників захворювання.
- У грудні 2021 року в Сіані з населенням 13 млн людей локдаун ввели через 127 захворілих. У січні 2022 року на карантин через три випадки зараження закрили Ючжоу (1,2 млн населення), а в лютому — Аньян через два випадки.