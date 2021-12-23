Китай закрив на жорсткий карантин Сіань із 13 мільйонами людей. У місті виявили 127 випадків коронавірусу

Жителям міста заборонили виходити зі своїх будинків, окрім потреби купити предмети першої необхідності (дозволяється одному члену родини раз на два дні) або в надзвичайних ситуаціях. Вʼїзд і виїзд з міста заборонений, у виняткових випадках потрібно отримати офіційний дозвіл. Також закрили всі другорядні підприємства.

Як повідомляє The Guardian , влада ухвалила рішення пізно ввечері в середу, 22 грудня.

Китай запровадив локдаун у місті Сіань після виявлення 127 випадків коронавірусу.

Рішення влади викликало паніку в місті, через локдаун низка людей виявилися заблокованими в Сіані. У соціальних мережах люди висловлюють побоювання щодо членів сімʼї, які опинилися в закритому регіоні.

Наразі невідомо, який саме штам виявили в Сіані та скільки триватиме локдаун.