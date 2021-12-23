Китай закрыл на жесткий карантин Сиань с 13 миллионами человек. В городе выявили 127 случаев коронавируса

Китай ввел локдаун в городе Сиань после выявления 127 случаев коронавируса.
Как сообщает The Guardian, власти приняли решение поздно вечером в среду, 22 декабря.
Жителям города запретили выходить из своих домов, кроме необходимости купить предметы первой необходимости (разрешается одному члену семьи раз в два дня) или в чрезвычайных ситуациях. Въезд и выезд из города запрещен, в исключительных случаях нужно получить официальное разрешение. Также закрыли все второстепенные предприятия.
Решение властей вызвало панику в городе, из-за локдауна ряд людей оказались заблокированными в Сиане. В социальных сетях люди переживают за членов семьи, которые оказались в закрытом регионе.
Пока неизвестно, какой штамм выявили в Сиане и сколько продлится локдаун.
- Считается, что коронавирус впервые появился на оптовом рынке в городе Ухань в конце 2019 года. Журналисты еще в марте 2020 года назвали первого человека с подтвержденным коронавирусом — женщину, продававшую креветки на рынке «Хуанань». 23 января 2020 года Ухань стал первым в мире городом, полностью изолированным из-за вспышки коронавируса.