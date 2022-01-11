Китай через два випадки коронавірусу закрив на локдаун місто з понад 5,5 мільйона жителів

Влада Китаю через спалах коронавірусу запровадила локдаун у місті Аньян, де проживають 5,5 мільйона людей.
Про це пише Associated Press.
Локдаун в Аньяні ввели після підтвердження двох випадків зараження штамом «Омікрон» у понеділок, які, як вважають науковці, повʼязані з двома іншими випадками, виявленими в суботу в Тяньцзіні.
Мешканцям міста не дозволяється залишати свої будинки, заборонено користуватися особистим транспортом. Крім того, закриті всі магазини, за винятком тих, які продають предмети першої потреби.
- 23 грудня 2021 року Китай ввів локдаун у місті Сіань після виявлення 127 випадків коронавірусу. Жителям міста заборонили виходити зі своїх будинків, крім необхідності купити предмети першої необхідності (дозволяється одному члену сімʼї раз на два дні) або в надзвичайних ситуаціях. Вʼїзд і виїзд із міста заборонено, у виняткових випадках потрібно отримати офіційний дозвіл. Також закрили всі другорядні підприємства. У Сіані проживають 13 мільйонів людей.
- 4 січня китайська влада закрила на локдаун місто Ючжоу — там виявили три випадки коронавірусу при населенні 1,2 мільйона людей.