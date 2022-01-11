Китай через два випадки коронавірусу закрив на локдаун місто з понад 5,5 мільйона жителів

Влада Китаю через спалах коронавірусу запровадила локдаун у місті Аньян, де проживають 5,5 мільйона людей.

Про це пише Associated Press.

Локдаун в Аньяні ввели після підтвердження двох випадків зараження штамом «Омікрон» у понеділок, які, як вважають науковці, повʼязані з двома іншими випадками, виявленими в суботу в Тяньцзіні.