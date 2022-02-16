Німеччина також вирішила скасувати коронавірусні обмеження. «День свободи» буде 20 березня

Канцлер закликав німців все ж зберігати обережність і сказав, що їм доведеться продовжувати носити маски, бо пандемія не закінчилася.

План буде складатись із трьох етапів. Перший крок — Німеччина скасовує обмеження в 10 людей на приватні збори для вакцинованих та тих, хто одужав від коронавірусу. Однак для нещеплених правило, згідно з яким вони можуть зустрічатися тільки з людьми зі своєї сімʼї та двома людьми за межами своєї сімʼї, залишиться чинним ще на місяць.

З 4 березня ресторанам, барам, кафе та готелям знову дозволять приймати нещеплених людей, якщо вони можуть надати свіжий негативний тест. Також з 4 березня нічним клубам дозволять відкриватися для вакцинованих та тих, хто перехворів.

Третій етап розпочнеться 20 березня. З цього дня скасують всі «суттєві захисні заходи» — які саме, не уточнюють.