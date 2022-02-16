Австрія, Нідерланди та Швейцарія оголосили про скасування майже всіх коронавірусних обмежень у своїх країнах.

В Австрії планують скасувати майже всі обмеження з 5 березня, пише Kurier. Будуть скасовані заборони на роботу кафе і ресторанів вночі, а на публічних заходах знову дозволять споживати їжу. Також скасують і комендантську годину.

Крім того, з 19 лютого у країні повернуться до правила 3G — тобто крім довідки про вакцинацію або одужання для входу на різні заходи визнаватимуть і негативний тест на коронавірус.

Карантинні обмеження збережуться в «особливо вразливих місцях»: лікарнях та будинках для літній людей. Там продовжуватиме діяти правило 2G (довідка про одужання або вакцинацію), також там потрібно буде носити маски. Вимога про маски залишатиметься чинною і в громадському транспорті, а також банках, супермаркетах, аптеках та відділеннях пошти. В інших місцях вона буде лише рекомендацією.

У Швейцарії ж з 17 лютого припиняють застосування COVID-паспортів, пише Swissinfo. Також більше не буде обмежень на приватні зібрання. Вимога про обов’язкові маски скасовується для шкіл, магазинів, концертних залів та робочих місць. Але до кінця березня їх треба буде носити у громадському транспорті та медичних установах.

Водночас там підкреслили, що різні швейцарські кантони мають право встановлювати власні обмеження.

Також скасують майже всі коронавірусні обмеження і в Нідерландах. З 25 лютого всі громадські заклади зможуть працювати без обмежень.

Більше не треба буде носити маски та дотримуватися соціальної дистанції, але вони лишаються обов’язковими у громадському транспорті та аеропортах.