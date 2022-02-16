Германия также решила отменить коронавирусные ограничения. «День свободы» будет 20 марта

Канцлер призвал немцев все же соблюдать осторожность и сказал, что им придется продолжать носить маски, потому что пандемия не закончилась.

План будет состоять из трех этапов. Первый шаг — Германия отменяет ограничения в 10 человек на частное собрание для вакцинированных и выздоровевших от коронавируса. Однако для непривитых правило, согласно которому они могут встречаться только с людьми из своей семьи и двумя людьми за пределами своей семьи, останется в силе еще на месяц.

С 4 марта ресторанам, барам, кафе и гостиницам снова позволят принимать непривитых людей, если они могут показать свежий негативный тест. Также с 4 марта ночным клубам разрешат открываться для вакцинированных и переболевших.

Третий этап начнется 20 марта. С этого дня отменят все «существенные защитные меры», какие — не уточняют.