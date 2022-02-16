Найкращим фільмом фестивалю «Берлінале» назвали іспанську стрічку «Алькаррас»

Головний приз 72-го Берлінського міжнародного кінофестивалю — «Золотого ведмедя» — отримав іспанський фільм «Алькаррас» режисерки Карли Сімон.

Церемонія нагородження відбулася в середу, 16 лютого.

Фільм розповідає про життя кількох поколінь однієї каталонської сімʼї. На новину про те, що на їхній землі збираються вирубати всі персикові дерева, щоб встановити сонячні панелі, члени сімʼї реагують по-різному. Голова журі фестивалю, режисер М. Найт Шьямалан похвалив «Алькаррас» за те, що у фільмі добре зіграли як діти-актори, так і 80-річні актори.

«Я хотіла б присвятити цього блискучого ведмежа дрібним фермерам, які щодня обробляють землю, щоб у нас на столі була їжа», — сказала режисерка фільму Карла Сімон.