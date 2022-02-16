Лучшим фильмом фестиваля «Берлинале» назвали испанскую ленту «Алькаррас»

Главный приз 72-го Берлинского международного кинофестиваля — «Золотого медведя» — получил испанский фильм «Алькаррас» режиссера Карлы Симон.

Церемония награждения состоялась в среду, 16 февраля.

Фильм рассказывает о жизни нескольких поколений одной каталонской семьи. На новость о том, что на их земле собираются вырубить все персиковые деревья, чтобы установить солнечные панели, члены семьи реагируют по-разному. Глава жюри фестиваля, режиссер Н. Найт Шьямалан похвалил «Алькаррас» за то, что в фильме хорошо сыграли как дети-актеры, так и 80-летние актеры.

«Я хотела бы посвятить этого блестящего медвежонка фермерам, которые каждый день возделывают землю, чтобы у нас на столе была еда», — сказала режиссер фильма Карла Симон.