YouTube знову заблокував акаунт телеканалу «Перший незалежний»

Відеохостинг YouTube знову заблокував акаунт, на якому транслювався підсанкційний телеканал «Перший незалежний». Офіційно він належить нардепу від ОПзЖ Нестору Шуфричу.
Про це пише «Детектор медіа».
Ще 4 лютого YouTube заблокував акаунти двох каналів, на які були накладені українські санкції, — UkrLive і «Перший незалежний». Тоді обидва канали почали транслюватися на інших акаунтах.
Один із таких акаунтів «Першого незалежного» YouTube знову заблокував. Тепер він транслюється на новому каналі, який створили 8 лютого, а перше відео на ньому з’явилося 16 лютого.
Телеканал UkrLive продовжує вести трансляцію на альтернативному акаунті, основний лишається заблокованим.
- Канал «Перший незалежний» почав мовлення після того, як 2 лютого 2021 року Зеленський увів санкції проти каналів з оточення Віктора Медведчука — «112 Україна», NewsOne і ZIK. Нардеп Нестор Шуфрич 24 вересня 2021 року придбав левову частку телеканалу «Перший незалежний», а 1 листопада 2021 року — канал UkrLive, на частоті якого транслюється телеканал «Перший незалежний» .
- 28 грудня 2021 року Зеленський запровадив санкції проти компаній-власників цих телеканалів. Під санкції потрапили ТОВ «Медіахолдинг новини», який створили після блокування «112 Україна», NewsOne і ZIK, а також компанії «Тайм Медіа» і «Телепростір». Ці компанії повʼязані із соратниками нардепа від ОПзЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді, — з Тарасом Козаком і Нестором Шуфричем.