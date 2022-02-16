YouTube знову заблокував акаунт телеканалу «Перший незалежний»

Відеохостинг YouTube знову заблокував акаунт, на якому транслювався підсанкційний телеканал «Перший незалежний». Офіційно він належить нардепу від ОПзЖ Нестору Шуфричу.

Про це пише «Детектор медіа».

Ще 4 лютого YouTube заблокував акаунти двох каналів, на які були накладені українські санкції, — UkrLive і «Перший незалежний». Тоді обидва канали почали транслюватися на інших акаунтах.

Один із таких акаунтів «Першого незалежного» YouTube знову заблокував. Тепер він транслюється на новому каналі, який створили 8 лютого, а перше відео на ньому з’явилося 16 лютого.

Телеканал UkrLive продовжує вести трансляцію на альтернативному акаунті, основний лишається заблокованим.