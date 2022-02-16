YouTube снова заблокировал аккаунт телеканала «Перший незалежний»

Видеохостинг YouTube снова заблокировал аккаунт, на котором транслировался подсанкционный телеканал «Перший незалежний». Официально он принадлежит нардепу от ОПзЖ Нестору Шуфричу.

Об этом пишет «Детектор медиа».

Еще 4 февраля YouTube заблокировал аккаунты двух каналов, на которые были наложены украинские санкции, — UkrLive и «Перший незалежний». Тогда оба канала начали транслироваться на других аккаунтах.

Один из таких аккаунтов канала «Перший незалежний» YouTube снова заблокировал. Теперь он транслируется на новом канале, созданном 8 февраля, а первое видео на нем появилось 16 февраля.

Телеканал UkrLive продолжает вести трансляцию на альтернативном аккаунте, основной заблокирован.