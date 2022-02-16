YouTube снова заблокировал аккаунт телеканала «Перший незалежний»

Видеохостинг YouTube снова заблокировал аккаунт, на котором транслировался подсанкционный телеканал «Перший незалежний». Официально он принадлежит нардепу от ОПзЖ Нестору Шуфричу.
Об этом пишет «Детектор медиа».
Еще 4 февраля YouTube заблокировал аккаунты двух каналов, на которые были наложены украинские санкции, — UkrLive и «Перший незалежний». Тогда оба канала начали транслироваться на других аккаунтах.
Один из таких аккаунтов канала «Перший незалежний» YouTube снова заблокировал. Теперь он транслируется на новом канале, созданном 8 февраля, а первое видео на нем появилось 16 февраля.
Телеканал UkrLive продолжает вести трансляцию на альтернативном аккаунте, основной заблокирован.
- Канал «Перший незалежний» начал вещание после того, как 2 февраля 2021 года Зеленский ввел санкции против каналов из окружения Виктора Медведчука —«112 Украина», NewsOne и ZIK. Нардеп Нестор Шуфрич 24 сентября 2021 года приобрел львиную долю телеканала «Перший незалежний», а 1 ноября 2021 года — канал UkrLive, на частоте которого транслируется телеканал «Перший незалежний».
- 28 декабря 2021 года Зеленский ввел санкции против компаний-владельцев этих телеканалов. Под санкции попали ООО «Медиахолдинг новости», созданное после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также компании «Тайм Медиа» и «Телепространство». Эти компании связаны с соратниками нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене, — с Тарасом Козаком и Нестором Шуфричем.