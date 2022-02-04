YouTube заблокировала каналы Шуфрича UkrLive и «Перший незалежний». Они назвали это «актом цензуры» и сменили адрес

YouTube в ночь на 4 февраля заблокировала страницы телеканалов UkrLive и «Перший незалежний». Они принадлежат соратнику нардепа от ОПзЖ Виктора Медведчука Нестору Шуфричу.

На самих каналах это назвали «актом цензуры» и сообщили, что изменили адрес вещания на YouTube (UkrLive теперь здесь, «Перший незалежний» — здесь).

«Фактически с одной стороны украинские власти в 2021 году незаконно закрыли пять телевизионных каналов, которые ее критиковали. С другой стороны, американская корпорация YouTube пытается лишить украинских зрителей возможности знать правду. Мы считаем эти действия цензурой», — заявили на каналах.

Канал «Перший незалежний» начал вещание после того, как 2 февраля 2021 года Зеленский ввел санкции против каналов из окружения того же Виктора Медведчука «112 Украина», NewsOne и ZIK. Нардеп Нестор Шуфрич 24 сентября 2021 года приобрел львиную долю телеканала «Перший незалежний», а 1 ноября 2021 года — канал UkrLive, на частоте которого транслируется телеканал «Перший незалежний».