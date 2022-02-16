Українська лижниця Валентина Камінська отримала на Олімпіаді позитивну допінг-пробу

Міжнародне тестувальне агентство виявило у пробі української лижниці Валентини Камінської, яка бере участь в Олімпійських іграх, три заборонені речовини. Це перша проблемна проба серед українських спортсменів.

Про це Міжнародне агентство повідомило у середу, 16 лютого.

У Валентини Камінської виявили анаболічний стероїд та два стимулятори. Проби вона здавала 10 лютого 2022 року, про результати китайська акредитована лабораторія повідомила 15 лютого.

Валентину Камінську сповістили про результати проб, її тимчасово усунули до розвʼязання питання. Це означає, що українській лижниці заборонено брати участь у змаганнях, тренуваннях, чи будь-якій діяльності під час зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Спортсменка має право оскаржити накладення тимчасового відсторонення у Спортивному арбітражному суді.

Валентина Камінська брала участь у змаганнях 8 та 10 лютого і посідала 70 та 79 місце відповідно. У суботу, 12 лютого, була лижна естафета, однак Камінську зняли із середини дистанції, а збірну України дискваліфікували у гонці як кругову. Тоді Камінська зізналася, що не змогла нормально виступити через наслідки перенесеного коронавірусу.