Украинская лыжница Валентина Каминская получила на Олимпиаде положительную допинг-пробу

Международное тестирующее агентство выявило в пробе украинской лыжницы Валентины Каминской, которая участвует в Олимпийских играх, три запрещенных вещества. Это первая проблемная проба среди украинских спортсменов.

Об этом Международное агентство сообщило в среду, 16 февраля.

У Валентины Каминской выявили анаболический стероид и два стимулятора. Пробы она сдавала 10 февраля 2022 года, о результатах китайская аккредитованная лаборатория сообщила 15 февраля.

Валентину Каминскую известили о результатах проб, ее временно отстранили до решения вопроса. Это означает, что украинской лыжнице запрещено участвовать в соревнованиях, тренировках или любой деятельности во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Спортсменка имеет право обжаловать наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде.

Валентина Каминская принимала участие в соревнованиях 8 и 10 февраля и занимала 70 и 79 место соответственно. В субботу, 12 февраля, была лыжная эстафета, однако Каминскую сняли с середины дистанции, а сборную Украины дисквалифицировали в гонке как круговую. Тогда Каминская призналась, что не смогла нормально выступить из-за последствий перенесенного коронавируса.