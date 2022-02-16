Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic почала продаж тисячі квитків у космос. Ціна одного — $450 тисяч

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона з сьогоднішнього дня, 16 лютого, відкрила продаж тисячі квитків до космосу.
Про це Virgin Galactic повідомила на своєму сайті.
Ціна одного квитка — $450 тисяч. За ці гроші клієнт отримає членство у спільноті Future Astronaut, 90-хвилинний політ на борту космоплана (плюс кілька хвилин невагомості) і місце у готелі «Америка» у штаті Нью-Мексико, в якому клієнти проведуть кілька днів до польоту.
Перший політ заплановано на кінець вересня 2022 року.
- 11 липня 2021 року британський мільярдер Річард Бренсон здійснив успішний політ до кордону космосу. Це був перший туристичний політ на космічному кораблі SpaceShipTwo Unity, який створила Virgin Galactic. Після цього компанія відкрила лімітований продаж квитків на туристичні польоти, але в жовтні 2021 року в ракетоплані Unity і літаку-носії виявили недоліки, тому польоти перенесли на 2022 рік.