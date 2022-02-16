Компанія мільярдера Бренсона Virgin Galactic почала продаж тисячі квитків у космос. Ціна одного — $450 тисяч

Компанія Virgin Galactic мільярдера Річарда Бренсона з сьогоднішнього дня, 16 лютого, відкрила продаж тисячі квитків до космосу.

Про це Virgin Galactic повідомила на своєму сайті.

Ціна одного квитка — $450 тисяч. За ці гроші клієнт отримає членство у спільноті Future Astronaut, 90-хвилинний політ на борту космоплана (плюс кілька хвилин невагомості) і місце у готелі «Америка» у штаті Нью-Мексико, в якому клієнти проведуть кілька днів до польоту.

Перший політ заплановано на кінець вересня 2022 року.