В Україні виявили понад 30 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 437

В Україні за останню добу, 15 лютого, медики виявили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 872 дітей та 992 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 310 пацієнтів, а напередодні — 305.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

Київ — 4 437 ;

Вінницька область — 667;

Волинська область — 1 012;

Дніпропетровська область — 1 952;

Донецька область — 1 757;

Житомирська область — 957;

Закарпатська область — 492;

Запорізька область — 1 597;

Івано-Франківська область — 542;

Київська область — 1 259;

Кіровоградська область — 541;

Луганська область — 738;

Львівська область — 919;

Миколаївська область — 928;

Одеська область — 2 847;

Полтавська область — 1 523;

Рівненська область — 1 007;

Сумська область — 1 159;

Тернопільська область — 624;

Харківська область — 1 765 ;

Херсонська область — 785;

Хмельницька область — 1 439;

Черкаська область — 1 112;

Чернівецька область — 429;

Чернігівська область — 1 084.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 103 565 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,8 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 65 805 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 613 185 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 014 883. Ще 24 747 людей отримали додаткову дозу, а 599 058 — бустерну.