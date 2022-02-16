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В Україні виявили понад 30 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 4 437

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 15 лютого, медики виявили 31 513 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема 2 872 дітей та 992 медпрацівники). Від ускладнень захворювання померли 310 пацієнтів, а напередодні — 305.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, наводячи дані про кількість нових хворих у регіонах:

  • Київ — 4 437 ;
  • Вінницька область — 667;
  • Волинська область — 1 012;
  • Дніпропетровська область — 1 952;
  • Донецька область — 1 757;
  • Житомирська область — 957;
  • Закарпатська область — 492;
  • Запорізька область — 1 597;
  • Івано-Франківська область — 542;
  • Київська область — 1 259;
  • Кіровоградська область — 541;
  • Луганська область — 738;
  • Львівська область — 919;
  • Миколаївська область — 928;
  • Одеська область — 2 847;
  • Полтавська область — 1 523;
  • Рівненська область — 1 007;
  • Сумська область — 1 159;
  • Тернопільська область — 624;
  • Харківська область — 1 765 ;
  • Херсонська область — 785;
  • Хмельницька область — 1 439;
  • Черкаська область — 1 112;
  • Чернівецька область — 429;
  • Чернігівська область — 1 084.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили 4,6 мільйона випадків COVID-19. При цьому 103 565 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,8 мільйона громадян одужали.

Також за минулу добу медики вакцинували 65 805 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 15 613 185 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 15 014 883. Ще 24 747 людей отримали додаткову дозу, а 599 058 — бустерну.