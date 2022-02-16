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В Украине выявили более 30 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 437

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 15 февраля, медики выявили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 872 ребенка и 992 медработника). От осложнений заболевания умерли 310 пациентов, а накануне — 305.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

  • Киев — 4 437;
  • Винницкая область — 667;
  • Волынская область — 1 012;
  • Днепропетровская область — 1 952;
  • Донецкая область — 1 757;
  • Житомирская область — 957;
  • Закарпатская область — 492;
  • Запорожская область — 1 597;
  • Ивано-Франковская область — 542;
  • Киевская область — 1 259;
  • Кировоградская область — 541;
  • Луганская область — 738;
  • Львовская область — 919;
  • Николаевская область — 928;
  • Одесская область — 2 847;
  • Полтавская область — 1 523;
  • Ровенская область — 1 007;
  • Сумская область — 1 159;
  • Тернопольская область — 624;
  • Харьковская область — 1 765;
  • Херсонская область — 785;
  • Хмельницкая область — 1 439;
  • Черкасская область — 1 112;
  • Черновицкая область — 429;
  • Черниговская область — 1 084.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 103 565 человек умерли от осложнений болезни, а 3,8 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 805 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 014 883. Еще 24 747 человек получили дополнительную дозу, а 599 058 — бустерную.