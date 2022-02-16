В Украине выявили более 30 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Киеве — 4 437

В Украине за последние сутки, 15 февраля, медики выявили 31 513 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе 2 872 ребенка и 992 медработника). От осложнений заболевания умерли 310 пациентов, а накануне — 305.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 4 437;

Винницкая область — 667;

Волынская область — 1 012;

Днепропетровская область — 1 952;

Донецкая область — 1 757;

Житомирская область — 957;

Закарпатская область — 492;

Запорожская область — 1 597;

Ивано-Франковская область — 542;

Киевская область — 1 259;

Кировоградская область — 541;

Луганская область — 738;

Львовская область — 919;

Николаевская область — 928;

Одесская область — 2 847;

Полтавская область — 1 523;

Ровенская область — 1 007;

Сумская область — 1 159;

Тернопольская область — 624;

Харьковская область — 1 765;

Херсонская область — 785;

Хмельницкая область — 1 439;

Черкасская область — 1 112;

Черновицкая область — 429;

Черниговская область — 1 084.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,6 миллиона случаев COVID-19. При этом 103 565 человек умерли от осложнений болезни, а 3,8 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 65 805 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 15 613 185 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 15 014 883. Еще 24 747 человек получили дополнительную дозу, а 599 058 — бустерную.