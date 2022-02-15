В Украине почти 30 тысяч новых COVID-больных. Вакцинировали 59 тысяч людей

В Украине за минувшие сутки (14 февраля) выявили 29 724 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (4 584), Одесской (3 315) и Днепропетровской (2 446) областях. Среди общего числа больных 2 393 ребенка и 884 медика. Госпитализировали за сутки 1 889 людей, а умерли — 305. Выздоровели 23 235 украинцев.

Вакцинировали за прошедшие сутки 59 170 человек, из которых вторую дозу получили 27 362 человека. Дополнительную дозу получили 457 человек, а бустерную дозу — 14 107 человек. Всего за время кампании по вакцинации привито 15 594 938 украинцев.