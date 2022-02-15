Організатори «Оскара» запустили для користувачів Twitter голосування за найкращий фільм 2021 року

Американська кіноакадемія запустила голосування глядачів у соцмережі Twitter. Людям пропонують вибрати найкращий фільм 2021 року.

Про це кіноакадемія повідомила у своєму Twitter і на сайті, де теж можна проголосувати.

Голосування розпочалося 14 лютого та закінчиться 3 березня. Щоб проголосувати за фільм, потрібно написати твіт з його назвою і хештегом #OscarsFanFavorite. У голосуванні можна вказувати всі фільми, включно з тими, які не стали номінантами премії «Оскар».

The Wrap пише, що фільм-переможець назвуть на церемонії вручення «Оскара», але нагороди він не отримає.

Також користувачі можуть відмічати свої улюблені моменти з фільмів хештегом #OscarsCheerMoment. Конкурс триватиме з 24 лютого до 3 березня.