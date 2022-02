Американська кіноакадемія оголосила претендентів на премію «Оскар» — список

Американська кіноакадемія оголосила номінантів 94-ї премії «Оскар».

За звання «Найкращий фільм» змагатимуться: «Белфаст» (Belfast), «Кода» (Coda), «Не дивіться вгору» (Don`t look up), «Дюна» (Dune), «Сядь за кермо моєї машини» (Drive my car), «Король Річард» (King Richard), «Лакрична піца» (Licorice Pizza), «Алея жахів» (Nightmare Alley), «У руках пса» (The power of the dog) та «Вестсайдська історія» (West Side Story).

За «Найкращу головну чоловічу роль» будуть змагатися: Хавʼєр Бардем («Бути Рікардо» / Being the Ricardos), Бенедикт Камбербетч («У руках пса»/ The power of the dog), Ендрю Гарфілд («Тік-так, бум!» / tick, tick...BOOM!), Вілл Сміт («Король Річард» / (King Richard), Дензел Вашингтон («Макбет» / The Tragedy of Macbeth).