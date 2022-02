Американская киноакадемия объявила претендентов на премию «Оскар»

Американская киноакадемия объявила номинантов 94-й премии «Оскар».

За звание «Лучший фильм» будут соревноваться: «Белфаст» (Belfast), «Кода» (Coda), «Не смотрите наверх» (Don`t look up), Дюна (Dune), «Сядь за руль моей машины» (Drive my car), «Король Ричард» (King Richard), «Лакричная пицца» (Licorice Pizza), «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley), «Власть пса» (The power of the dog) и «Вестсайдская история» (West Side Story).

За «Главную мужскую роль» будут соревноваться: Хавьер Бардем («Быть Рикардо» /Being the Ricardos), Бенедикт Камбербетч («Власть пса» / The power of the dog), Эндрю Гарфилд («Тик-да, бум!» / tick, tick...BOOM!), Уилл Смит («Король Ричард» /(King Richard), Дензел Вашингтон («Макбет» /The Tragedy of Macbeth).