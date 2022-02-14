Британська герцогиня Камілла уперше захворіла на коронавірус

Герцогиня Корнуольська, 74-річна Камілла Паркер-Боулз отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Цю інформацію Кларенс-хауз підтвердив у понеділок, 14 лютого, пише BBC.
Її чоловік, принц Уельський, дав позитивний результат на вірус у четвер, 10 лютого. Герцогиня вперше захворіла на коронавірус, а принц Чарльз — вдруге (уперше — у березні 2020 року). У лютому 2021 року подружжя вакцинувалось.
- Британська королева Єлизавета II у зверненні з нагоди 70-річчя правління заявила, що хоче, аби герцогиня Корнуольська Камілла після коронації принца Чарльза стала королевою-консортом. Річ у тім, що багато англійців досі є прихильниками першої дружини Чарльза — принцеси Уельської Діани, а тому не приймають Каміллу. Однак тепер підтримка Єлизавети відкрила їй прямий шлях до статусу королеви.