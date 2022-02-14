Британская герцогиня Камилла впервые заболела коронавирусом

Герцогиня Корнуольская, 74-летняя Камилла Паркер-Боулз, получила положительный результат теста на коронавирус. Эту информацию Кларенс-хаус подтвердил в понедельник, 14 февраля, пишет BBC.

Ее муж, принц Уэльский, дал положительный результат на вирус в четверг, 10 февраля. Герцогиня впервые заболела коронавирусом, а принц Чарльз — второй раз (впервые — в марте 2020 года). В феврале 2021 года супруги вакцинировались.