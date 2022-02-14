Держава зробить висновки. Зеленський попросив депутатів і бізнесменів повернутися до України протягом 24 годин

Президент Володимир Зеленський попросив депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення військ Росії, повернутися до країни протягом 24 годин.

Про це він заявив на пресконференції із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

«Щодо бізнесменів. Ви сказали, що 30 чартерів тільки вчора [13 лютого] залишили. Це говорить про те, що у нас багата країна. Головне, щоб вони порожніми вилітали, а не вивозили щось із України [...]. Люди, які перебувають за кордоном, депутати різних партій [...]. Ми повинні давати їм сигнал від держави, Верховної Ради, спікера, я від себе особисто хотів би їх попросити, щоб протягом 24 годин вони все ж таки повернулися до країни. Інакше треба робити нам усім, як державі і керівництву, робити серйозні висновки. І, повірте, ми їх зробимо», — сказав президент.

Зеленський зазначив, що він і його родина не залишають Київ. Крім цього він висловив невдоволення у звʼязку із рішенням деяких країн перевезти посольства до Львова.