У Ріната Ахметова підтвердили його відʼїзд з країни. Раніше ЗМІ писали про масовий виїзд бізнесменів на тлі загрози вторгнення

Бізнесмен Рінат Ахметов справді залишив країну.

Прессекретарка Ахметова Ганна Терехова у коментарі «Бабелю» заявила, що у нього була запланована поїздка.

«Рінат Ахметов поїхав до Європи 30 січня. Це заздалегідь спланована поїздка. Найближчим часом він обовʼязково повернеться в Україну», — сказала вона.

Напередодні «Українська правда» повідомила, що бізнесмени і олігархи почали масово вилітати з країни чартерними рейсами на тлі повідомлень про можливе вторгнення військ Росії вже цього тижня. За даними УП, такої кількості чартерів не було близько 6 років. Повідомлялося, що країну залишили приватні літаки Ахметова, Бориса Колеснікова, депутата Вадима Новинського, Віктора Пінчука та інших.

Щодо Ахметова, УП писало, що його літак залишив країну 13 лютого, а не 30 січня. Колесніков спростував свій відʼїзд і назвав це фейком, записавши звернення із Києва.

«Бабель» звернувся до пресслужб Пінчука, Новинського і Василя Хмельницького, але на момент публікації відповіді не отримав.