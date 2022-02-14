У Рината Ахметова подтвердили его отъезд из страны. Ранее СМИ писали о массовом выезде бизнесменов на фоне угрозы вторжения

Бизнесмен Ринат Ахметов действительно покинул страну.

Пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова в комментарии «Бабелю» заявила, что у него была запланированная поездка.

«Ринат Ахметов уехал в Европу 30 января. Это заранее спланированная поездка. В ближайшее время он обязательно вернется в Украину», — сказала она.

Накануне «Украинская правда» сообщила, что бизнесмены и олигархи начали массово вылетать из страны чартерными рейсами на фоне сообщений о возможном вторжении войск России уже на этой неделе. По данным УП, такого количества чартеров не было около 6 лет. Сообщалось, что страну покинули частные самолеты Ахметова, Бориса Колесникова, депутата Вадима Новинского, Виктора Пинчука и других.

Касательно Ахметова, УП писала, что его самолет покинул страну 13 февраля, а не 30 января. Колесников опроверг свой отъезд и назвал это фейком, записав обращение из Киева.

«Бабель» обратился в пресс-службы Пинчука, Новинского и Василия Хмельницкого, но на момент публикации ответы не получил.