Государство сделает выводы. Зеленский попросил депутатов и бизнесменов вернуться в Украину в течение 24 часов

Президент Владимир Зеленский попросил депутатов и бизнесменов, которые покинули Украину на фоне угрозы вторжения войск России, вернуться в страну в течение 24 часов.

Об этом он заявил на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Что касается бизнесменов. Вы сказали, 30 чартеров только вчера [13 февраля] покинули. Это говорит о том, что у нас богатая страна. Главное, чтобы они пустыми вылетали, а не вывозили что-нибудь из Украины [...]. Люди, которые находятся за границей, депутаты разных партий [...]. Мы должны давать им сигнал от государства, Верховной Рады, спикера, я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они все же вернулись в страну. Иначе нужно делать нам всем, как государству и руководству, делать серьезные выводы. И, поверьте, мы их сделаем», — сказал президент.

Зеленский отметил, что он и его семья не покидают Киев. Кроме этого, он выразил недовольство в связи с решением некоторых стран перевезти посольства во Львов.