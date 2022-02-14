Німеччина схвалила виплату Україні €150 млн допомоги та новий кредит

Німеччина вирішила перевести Україні €150 мільйонів для стабілізації економіки та виділити новий кредит.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
«Я радий, що можу оголосити про швидку поточну виплату 150 мільйонів євро з поточного кредиту та про новий кредит», — заявив Шольц.
Він також підкреслив, що Німеччина є найголовнішим європейським партнером і фінансовим донором України і допомогла зміцнити українську економіку та зробити її менш залежною від іноземного впливу. Шольц додав, що Німеччина продовжить підтримувати економічний розвиток України.
- Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених кредитів, так і з грантів.
- Вона пояснила, що тільки-но Європейська Рада та Європарламент ухвалять рішення про цю допомогу, одразу розпочнеться швидка виплата першого траншу €600 мільйонів. Також ЄС розпочне роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.
- 11 лютого Рада Європейського Союзу погодила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Кошти будуть надані у два транші.