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Німеччина схвалила виплату Україні €150 млн допомоги та новий кредит

Автор:
Олег Панфілович
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Німеччина вирішила перевести Україні €150 мільйонів для стабілізації економіки та виділити новий кредит.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

«Я радий, що можу оголосити про швидку поточну виплату 150 мільйонів євро з поточного кредиту та про новий кредит», — заявив Шольц.

Він також підкреслив, що Німеччина є найголовнішим європейським партнером і фінансовим донором України і допомогла зміцнити українську економіку та зробити її менш залежною від іноземного впливу. Шольц додав, що Німеччина продовжить підтримувати економічний розвиток України.

  • Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 24 січня оголосила про новий пакет фінансової допомоги Україні, що складається як з екстрених кредитів, так і з грантів.
  • Вона пояснила, що тільки-но Європейська Рада та Європарламент ухвалять рішення про цю допомогу, одразу розпочнеться швидка виплата першого траншу €600 мільйонів. Також ЄС розпочне роботу над другою, більш довгостроковою програмою макрофінансової допомоги для підтримки зусиль з модернізації України.
  • 11 лютого Рада Європейського Союзу погодила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги. Кошти будуть надані у два транші.