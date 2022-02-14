Германия одобрила выплату Украине €150 млн помощи и новый кредит

Германия решила перевести Украине €150 миллионов для стабилизации экономики и выделить новый кредит.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским.

«Я рад, что могу объявить о скорой текущей выплате €150 миллионов из текущего кредита и о выделении нового кредита», — заявил Шольц.

Он также подчеркнул, что Германия является главным европейским партнером и финансовым донором Украины и помогла укрепить украинскую экономику, сделав ее более независимой от иностранного влияния. Шольц добавил, что Германия продолжит поддерживать экономическое развитие Украины.