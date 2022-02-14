«Суспільне» звернулося до прикордонників із проханням перевірити поїздку Alina Pash до Криму

«Суспільне» звернулося до Держприкордонслужби для перевірки довідки, наданої командою співачки Alina Pash щодо поїздки до окупованого Криму у серпні 2015 року.

Про це «Суспільне» повідомило на своєму сайті.

Звернення до ДПСУ надіслано через інформацію про можливе підроблення довідки. «Суспільний мовник звертається до ДПСУ та просить підтвердити або спростувати факт підробки документа державної служби», — сказано у заяві.

Про підробку довідки із посиланням на свої джерела повідомляв активіст Сергій Стерненко.

До завершення перевірки угоду з Alina Pash про участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2022» не підписуватимуть.

Мовник нагадав, що раніше звертався до ДПСУ з приводу даних про перетин адмінкордону з Кримом співачкою та її командою, але отримав відмову, оскільки ці дані нібито конфіденційні. Після цього довідку надала команда Alina Pash, в якій було зазначено, що у серпні 2015 року співачка з командою вʼїжджала та виїжджала з Криму через український КПВВ.