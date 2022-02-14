«Суспільне» обратилось к пограничникам с просьбой проверить поездку Alina Pash в Крым

«Суспільне» обратилось в Госпогранслужбу для проверки справки, предоставленной командой певицы Alina Pash касательно поездки в оккупированный Крым в августе 2015 года.

Об этом «Суспільне» сообщило на своем сайте.

Обращение в ГПСУ направлено из-за информации о возможной подделке справки. «Вещатель просит подтвердить или опровергнуть факт подделки документа государственной службы», — сказано в заявлении.

О подделке справки со ссылкой на свои источники сообщал активист Сергей Стерненко.

До завершения проверки соглашение с Alina Pash об участии в песенном конкурсе «Евровидение-2022» подписывать не будут.

Вещатель напомнил, что ранее обращался в ГПСУ по поводу данных о пересечении админграницы с Крымом певицей и ее командой, но получил отказ, поскольку эти данные якобы конфиденциальны. После этого справку предоставила команда Alina Pash, в которой было указано, что в августе 2015 года певица с командой въезжала и выезжала из Крыма через украинский КПВВ.