МЗС: Зустріч з державами-учасницями Віденського документа по ситуації на кордоні з Росією має відбутися 15 лютого

Зустріч із всіма державами-учасницями Віденського документа, зокрема з Росією, для обговорення ситуації на українсько-російському кордоні та в Криму, має відбутися 15 лютого.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
«Не отримавши запитуваної інформації, Дмитро Кулеба вчора доручив направити офіційний запит про застосування наступного елемента механізму Віденського документа — проведення окремої зустрічі ОБСЄ для обговорення посилення та переміщення військ РФ. Така зустріч має відбутися протягом 48 годин, ймовірно, 15 лютого», — сказав Ніколенко.
- 11 лютого Міністерство закордонних справ України запросило у Росії розʼяснень через накопичення військ біля кордонів і точні дані про їхню дислокацію та чисельність. Україна активувала механізм Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо заходів зміцнення довіри та безпеки, який дозволяє отримувати інформацію про військові навчання. Росія так і не відповіла на цей запит.