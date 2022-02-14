МИД: Встреча с государствами-участниками Венского документа по ситуации на границе с Россией должна пройти 15 февраля

Встреча со всеми государствами-участниками Венского документа, в том числе с Россией, для обсуждения ситуации на украинско-российской границе и в Крыму должна состояться 15 февраля.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Не получив запрашиваемую информацию, Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальный запрос о применении следующего элемента механизма Венского документа — проведения отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск РФ. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно, 15 февраля», — сказал Николенко.