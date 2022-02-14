«Сила у єдності». На тлі нової хвилі гібридної війни Служба безпеки України перейшла в посилений режим роботи

Співробітники Служби безпеки працюють у посиленому режимі у всіх регіонах країни, зокрема й тому, що наразі інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу.

Про це ідеться у заяві СБУ.

«Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі — ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни», — зазначає пресслужба.

Силовий блок запевняє, що готовий до будь-яких сценаріїв розвитку подій та має чіткий план дій для кожного.

Там наголошують, що гібридна війна має на меті посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян та розхитати єдність.

«СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів», — ідеться у заяві.

Служба закликає українців зберігати холодний розум та зважено аналізувати інформацію.

«І не забувати — сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність», — резюмувала пресслужба.