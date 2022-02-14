«Сила в единстве». На фоне новой волны гибридной войны Служба безопасности Украины перешла в усиленный режим работы

Сотрудники Службы безопасности работают в усиленном режиме во всех регионах страны, в том числе и потому, что сейчас информационное пространство испытывает беспрецедентное влияние.

Об этом говорится в заявлении СБУ.

«Украина столкнулась с попытками системного нагнетания паники, распространением фейковой информации и искажением реального положения вещей. Все это в комплексе — не что иное, как очередная мощная волна гибридной войны», — отмечает пресс-служба.

Силовой блок уверяет, что готов к любым сценариям развития событий и имеет четкий план действий для каждого.

Они отмечают, что гибридная война имеет целью посеять тревогу в украинском обществе, подорвать веру в способность государства защитить своих граждан и расшатать единство.

«СБУ фиксирует такие проявления гибридной войны в социальных сетях, отдельных СМИ, в распространении некоторыми политиками нарративов страны-агрессора. Не только фиксирует, но активно им противодействует. Это отражается в решениях СНБО, количестве нейтрализованных кибератак, ликвидации многочисленных ботоферм, разоблачении агентурных сетей иностранных спецслужб и недопущении диверсий и терактов», — говорится в заявлении.

Служба призывает украинцев сохранять холодный ум и анализировать информацию.

«И не забывать — сила Украины не только в мощной армии, а в единстве каждого из нас. Вместе мы способны защитить Украину. Нашу свободу, независимость и достоинство», — резюмировала пресс-служба.