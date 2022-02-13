Росія проігнорувала запит щодо військ на кордонах. Тепер Україна скликає термінове засідання ОБСЄ

Росія не відповіла на запит України стосовно скупчення військ на кордонах. Тепер українська сторона скликає негайне засідання ОБСЄ.
Про це у Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він зазначив, що Росія проігнорувала український запит відповідно до Віденського документа ОБСЄ щодо точної кількості російських військових на кордонах та їхньої мети перебування. У зв’язку з цим Україна робить наступний крок — скликає термінове (протягом 48 годин) засідання за участі РФ та інших країн-членів ОБСЄ.
«Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць», — пояснив Кулеба.
- 11 лютого Міністерство закордонних справ України запросило у Росії розʼяснень через накопичення військ біля кордонів і точні дані про їхню дислокацію та чисельність. Україна активувала механізм Віденського документа ОБСЄ від 2011 року щодо заходів зміцнення довіри та безпеки, який дозволяє отримувати інформацію про військові навчання.
- 10 лютого в Білорусі розпочалися масштабні військові навчання «Союзна рішучість — 2022». Війська Білорусі та Росії відпрацьовують відбиття умовної «зовнішньої агресії» і «боротьбу з тероризмом». На тлі скупчення понад 130 тисяч російських військових на кордоні українська влада і Захід побоюються, що навчання можуть використати для вторгнення.