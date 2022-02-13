Россия проигнорировала запрос о войсках на границах. Теперь Украина созывает срочное заседание ОБСЕ

Россия не ответила на запрос Украины по поводу скопления войск на границах. Теперь украинская сторона созывает экстренное заседание ОБСЕ.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия проигнорировала украинский запрос в соответствии с Венскими документами относительно точного количества российских военных на границах и их целей пребывания. В этой связи Украина делает следующий шаг — созывает срочное (в течение 48 часов) заседание с участием РФ и других стран-членов ОБСЕ.

«Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников», — пояснил Кулеба.