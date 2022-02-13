Україна офіційно рекомендує авіакомпаніям не літати над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого

Україна офіційно рекомендує авіакомпаніям не виконувати польоти над відкритими водами Чорного моря з 14 до 19 лютого — через російські навчання.
Про це глава «Украероруху» Андрій Ярмак повідомив у неділю, 13 лютого.
Вже від завтра, 14 лютого, авіакомпаніям рекомендують не виконувати польоти протягом визначеного проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.
Минулого тижня Росія опублікувала у NOTAM повідомлення для пілотів, в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем — з 14 до 19 лютого через власні навчання. А відповідальність за повітряний рух у просторі над відкритим морем лежить на Україні — відповідно, вона і попереджає про потенційну небезпеку.
Ярмак наголосив: ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем, повітряний простір над територією України є відкритим та доступним для польотів.
- 13 лютого в Офісі президента України заявили, що країна не бачить сенсу закривати повітряний простір через Росію, пізніше Міністерство інфраструктури заявило, що небо над Україною залишається відкритим, авіаперевізникам планують дати фінансові гарантії.
- 12 лютого на тлі можливого російського вторгнення нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Коли авіакомпанія відновить польоти, наразі невідомо. Паралельно український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14—16 лютого через вимогу лізингодавців повернути літаки на територію Європейського Союзу.