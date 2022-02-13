Глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що ЄС та США передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив, що США та Євросоюз завершили роботу над санкційним пакетом проти Росії й виключили із нього заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це Кулеба заявив в етері ТСН.

«SWIFT станом на зараз не є частиною санкційного пакета, але це не результат тиску Росії, а результат внутрішніх процесів у ЄС, коли деякі країни не готові були поступитись власними інтересами у звʼязку із потенційним відключенням SWIFT. Якби він був у цьому пакеті, це була б атомна бомба, але навіть без нього санкційний список залишається дуже потужним», — пояснив Кулеба.

SWIFT — це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та платежів, до якої підключено понад 11 тисяч найбільших організацій майже у всіх країнах світу, а Росія входить до трійки лідерів за кількістю транзакцій. Можливе відключення РФ від SWIFT розглядається як можливий крок у випадку агресії щодо України.