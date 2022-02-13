Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что ЕС и США передумали отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США и Евросоюз завершили работу над санкционным пакетом против России и исключили из него запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.

Об этом Кулеба заявил в эфире ТСН.

«SWIFT на сегодняшний день не является частью санкционного пакета, но это не результат давления России, а результат внутренних процессов в ЕС, когда некоторые страны не готовы были уступить собственными интересами в связи с потенциальным отключением SWIFT. Будь он в этом пакете, это была бы атомная бомба, но даже без него санкционный список остается очень мощным», — пояснил Кулеба.

SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира, а Россия входит в тройку лидеров по количеству транзакций. Возможное отключение РФ от SWIFT рассматривается как возможный шаг в случае агрессии по отношению к Украине.