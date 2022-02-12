Reuters: США и Евросоюз передумали отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину

США и Евросоюз завершают работу над крупным пакетом санкций против России, если она вторгнется в Украину. Санкции нацелены на крупные российские банки, но не включают в себя запрет РФ на доступ к финансовой системе SWIFT.

Об этом, ссылаясь на чиновников США и Европы, пишет Reuters.

Три источника, знакомые с переговорами, сообщили, что полный запрет России на участие в системе финансовых транзакций SWIFT не рассматривался активно после столкновения с серьезными возражениями со стороны европейских стран.

В частности, в Европе опасаются, что запрет России на доступ к SWIFT будет означать, что РФ не погасит свои кредиты на миллиарды долларов.

«Цель состоит в том, чтобы разработать санкции, которые бы действительно ударили по россиянам, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции, несомненно, сильнее ударят по Европе», — заметил знакомый с переговорами собеседник Reuters.