Reuters: США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України

США та Євросоюз завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Санкції націлені на великі російські банки, але не включають заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT.

Про це, посилаючись на посадовців США та Європи, пише Reuters.

Три джерела, знайомі з переговорами, повідомили, що повну заборону для Росії на участь у системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядали, тому що зіткнулися із серйозними запереченнями з боку європейських країн.

Зокрема, у Європі побоюються, що заборона доступу до SWIFT означатиме, що РФ не погасить свої кредити на мільярди доларів.

«Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які справді вдарили б по росіянах, але при цьому слідкувати за побічною шкодою для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції, безсумнівно, сильніше вдарять по Європі», — зауважив знайомий з переговорами співрозмовник Reuters.