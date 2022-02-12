Reuters: США та Євросоюз передумали відключати Росію від SWIFT у разі вторгнення до України

США та Євросоюз завершують роботу над великим пакетом санкцій проти Росії, якщо вона вторгнеться в Україну. Санкції націлені на великі російські банки, але не включають заборону РФ на доступ до фінансової системи SWIFT.
Про це, посилаючись на посадовців США та Європи, пише Reuters.
Три джерела, знайомі з переговорами, повідомили, що повну заборону для Росії на участь у системі фінансових транзакцій SWIFT не розглядали, тому що зіткнулися із серйозними запереченнями з боку європейських країн.
Зокрема, у Європі побоюються, що заборона доступу до SWIFT означатиме, що РФ не погасить свої кредити на мільярди доларів.
«Мета полягає в тому, щоб розробити санкції, які справді вдарили б по росіянах, але при цьому слідкувати за побічною шкодою для тих, хто їх запроваджує, визнаючи, що санкції, безсумнівно, сильніше вдарять по Європі», — зауважив знайомий з переговорами співрозмовник Reuters.
За словами одного з американських посадовців, до російських банків, на які буде поширюватися новий пакет санкцій, можуть входити підтримувані державою найбільші фінансові інститути Росії — ВТБ і Сбербанк.
Обидві установи вже перебувають під секторальними санкціями, запровадженими Міністерством фінансів США після того, як Росія анексувала український Крим, що обмежує їхні можливості залучати капітал у Сполучених Штатах, але новий пакет санкцій «матиме набагато серйозніші наслідки».
Санкції, про які йдеться, також включають контроль за експортом компонентів, вироблених Росією для технологічного та збройового секторів, і обмеження для конкретних російських олігархів. Санкції проти великих російських банків, як і раніше, матимуть вплив на російський фінансовий сектор і економіку.
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