ЗМІ: Держсекретар США Блінкен увечері зателефонує главі МЗС Росії Лаврову

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що планує у суботу, 12 лютого, провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.
Про це повідомляють Bloomberg, Reuters та інші західні ЗМІ.
«Наголошу на нашій єдності, коли сьогодні ввечері проведу розмову з главою МЗС РФ Лавровим», — сказав він під час пресконференції на Фіджі.
За словами Блінкена, зокрема він запитає Лаврова про реакцію Росії на пропозиції США щодо врегулювання кризи.
«Ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включно з новими силами, які прибувають до кордонів України. Якщо Росія справді зацікавлена у вирішенні через дипломатію та діалог нею ж створеної кризи, то ми готові зробити це», — зазначив він.
Водночас Блінкен знову запевнив, що США та їхні союзники готові впровадити жорсткі санкції, якщо Росія нападе на Україну.
«Поки що ми бачили тільки ескалацію з Москви. Ключовий момент — ми готові до всього, що має статися. Якщо президент Путін вирішить розпочати військові дії, ми швидко впровадимо жорсткі економічні санкції у координації із союзниками та партнерами в усьому світі. Ми зміцнимо здатність України захищати себе, ми зміцнимо наших союзників на східному фланзі НАТО», — заявив держсекретар США.
- Нагадаємо, на сьогодні, 12 лютого, також запланована розмова президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним.
- Напередодні радник Байдена з безпеки заявив, що Росія може вторгнутися в Україну й до завершення Олімпіади в Пекіні. Проте Штати не знають ані дати, ані формату. За даними Bloomberg, вторгнення може розпочатися 15 лютого.
- Після цього міністерства закордонних справ низки держав одне за одним почали випускати попередження для своїх громадян із закликами терміново залишити Україну та відмовитися від поїздок. Рішення продиктоване ризиками вторгнення військ Росії. Раніше виїхати з України закликав президент Байден.