ЗМІ: Держсекретар США Блінкен увечері зателефонує главі МЗС Росії Лаврову

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що планує у суботу, 12 лютого, провести телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляють Bloomberg, Reuters та інші західні ЗМІ.

«Наголошу на нашій єдності, коли сьогодні ввечері проведу розмову з главою МЗС РФ Лавровим», — сказав він під час пресконференції на Фіджі.

За словами Блінкена, зокрема він запитає Лаврова про реакцію Росії на пропозиції США щодо врегулювання кризи.

«Ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включно з новими силами, які прибувають до кордонів України. Якщо Росія справді зацікавлена ​​у вирішенні через дипломатію та діалог нею ж створеної кризи, то ми готові зробити це», — зазначив він.